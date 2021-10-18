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برأ مرتضى منصور نفسه ومجلسه السابق من الأزمات المحيطة بنادي الزمالك في الفترة الحالية والقضايا المرفوعة ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي ترتب عليها حرمان الزمالك من القيد لفترتين.

ووجه مرتضى منصور في فيديو جديد بثه عبر قناته الشخصية على موقع يوتيوب عدة تساؤلات لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي ممثلاً في اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب نافياً أي تهم تم إلصاقها بمجلسه في الفترة الأخيرة.

وقال مرتضى منصور : حتى أذيع الفيديو الذي سأرد فيه على الاتهامات الموجهة لي بشأن القضايا المرفوعة ضد النادي في الاتحاد الدولي، أريد رجلا يخرج مستندا يؤكد فيه أنني تركت النادي والزمالك كان عليه قضية واحدة، أنا رحلت وكنت قد فزت بقضية محمود كهربا بـ 32 مليون جنيه.

وتابع: قلت للجنة الزمالك لا تدفعوا أموالا لـ حمدي النقاز، ولم يسمع أحد كلامي، وقلت على دليل براءة الزمالك في قضية أتشيمبونج ولم يسمع أحد كلامي أيضا، أريد رجلا يخرج ويقول عكس ذلك.

وواصل: أنا أعرف من يريد إبعادي عن المشهد الرياضي في مصر، هم 5 أسماء وسأعلن عنهم في الوقت المناسب، وستكون صدمة للجميع.

واستطرد: ما قيل عن تسبب مجلسي في أزمة حسام أشرف غير صحيح على الإطلاق، وهذا ردًا على الأكاذيب التي قيلت من بعض الإعلاميين في هذا الملف.

وقال مرتضى منصور : تركنا الزمالك في نوفمبر الماضي، وبعد هذا التاريخ لا أحد يسألني عن شيء يخص النادي، لأنى ليس لي علاقة بالنادي بعد هذا التاريخ.

وأضاف: حسام أشرف وقع عقد مع الأكاديمية في شهر ديسمبر، أي بعد رحيلي عن النادي أنا ومجلسي، وهذا ردًا على من يقول أن مجلسي قال لحسام أشرف وقّع مع الزمالك ولا تشغل بالك بعقد الأكاديمية.

وشن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق هجوما عنيفا على الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكان الدكتور حسن مصطفى قد أثار جماهير القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة بعدما وجه الدعوة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ورئيسه السابق حسن حمدي لحضور حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد، الذي كان الزمالك ممثل مصر وإفريقيا فيه.

وقال مرتضى منصور في فيديو بثه عبرقناته على شبكة اليوتيوب : حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، كان سببا في بداية خراب نادي الزمالك، والخطابات التي كان يرسلها إلى هشام حطب وهو يسب الدولة وقياداتها حقيقية، وتم التحفظ على القضية من الجهات المعنية.

وتساءل مرتضى منصور: لماذا لم يدعو حسن مصطفى حسين لبيب في بطولة كأس العالم لكرة اليد وقام بدعوة الخطيب، على الرغم من أن الزمالك هو ممثل إفريقيا في البطولة.

وأضاف: حسن مصطفى يحتاج لزيارة طبيب نفسي لحل مشكلته مع الزمالك لأنه يكرهه بشدة، وأنا ضربته من قبل في عزاء.