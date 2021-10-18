أخبار عاجلة

حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة -
4 لاعبين مفاجأة حسام حسن في الاتحاد السكندري للموسم الجديد -
حكايات الدوري المصري .. 10 أوائل في تاريخ المسابقة -
فنانة مصرية تعلن رحيل سولشاير وتعيين زيدان مدربًا لمانشستر يونايتد -
المستكاوي: محمد صلاح هو المبدع الأول في العالم.. فيديو -
«الجيزة» تجهز تحويلة مرورية جديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق (تعرف عليها) -
حكايات الدوري المصري .. قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة -
روما يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي -
نصر سالم: مفاجأة حرب أكتوبر تمثلت في توقيت وأسلوب وسلاح ومكان غير متوقع -
محافظ القاهرة يتفقد إزالات الموجة الـ١٨ بحلوان (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

Print
شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأثنين، حالتي وفاة جديدتين نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 257 حالة على مستوى المحافظة.

قال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتي الحالتين المتوفيتين.

وشدد شوكة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، فضلا عن الحصول على لقاح المستجد، لمجابهة الفيروس ومنع انتشاره.

من جانبه، قال محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالتي الوفاة لسيدتين أحداهما في السادسة والخمسين والثانية الرابعة والسبعين من العمر، وهما من مدينة العريش، وتوفيتا داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

إيطاليا تسجل 24 وفاة و3725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 24 وفاة و3725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين 10 وفيات و270 إصابة بفيروس كورونا

فلسطين 10 وفيات و270 إصابة بفيروس كورونا

7 وفيات و139 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

7 وفيات و139 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة