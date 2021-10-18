«مترو الأنفاق» تواصل تطعيم العاملين بالخطين الأول والثاني

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واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالشركة بالخطين الأول والثاني داخل جميع المحطات وورش الصيانة، وذلك بتواجد حملة التطعيم بمحطات الدمرداش وشبرا الخيمة والسادات بالخطين الأول والثاني، حيث تم تطعيم 221 موظفا وموظفة بالشركة أمس الأحد.

وقال أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمي للشركة، إن ذلك يأتي بناء على تعليمات المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة الشركة، وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، بالاستمرار في العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالمحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني لحين الانتهاء من تلقي جميع العاملين لقاح فيروس كورونا.