ضبط لحوم فاسدة وسلع غذائية مجهولة المصدر في حمله تموينية مكبرة في القليوبية

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شنّت مديرية ومباحث التموين في القليوبية، حملة تموينية مكبرة، لضبط الأسواق والتفتيش على المصانع ومحلات بيع الوجبات الجاهزة، أسفرت عن ضبط مصانع ومخازن ومراكز تجارية بدون ترخيص، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث التموين، يُفيد قيام حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط مصنع للصناعات الغذائية به 6٫34 طن لحوم مجمدة ومقطعات رومى بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية.

وضبط مطعم للوجبات الجاهزة به 1 طن مفروم لحوم ومقطعات دواجن وأحشاء حيوانية معبأ داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وضبط مصنع لتجهيز الاسماك به 1٫5طن أسماك مختلفة الأنواع بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية كما تم ضبط مصنع لتعبئة ملح الطعام به 50 طن ملح طعام بدون مستندات ومجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية.

وتمكنت الحملة من ضبط مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص به 20 طن أرز أبيض ومكرونة معبأة داخل شكائر بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته اللإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية نسبة كسر وشوائب ويشكل خطراً على الصحة العامة.

وضبط مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية به 10طن دقيق فاخر وسكر حر وأرز أبيض معبأ داخل شكائر بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وضبط مصنع لتعبئة السلهع الغذائية بدون ترخيص به 8 طن سكر حر ومعبأة داخل شكائر بدون مستندات ومجهولة المصدرويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ومحل لتجارة السلع الغذائية به 5 طن ارز ابيض معبأ مجهول المصدر ومصنع لانتاج الحلويات بدون ترخيص به 2٫97 طن عسل جلوكوز ومسلى وسكر حر ودقيق فاخر مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل وشكائر و3 طن حلوى المولد منتج نهائى و16500 قطعة حلويات تحت التجهيز بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وضبط 3٫94 طن بن أخضر خام داخل مطحن لتعبئة البن ومعبأ داخل عبوات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى كما تم ضبط 457 اسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرتبـ 78570 جنيهاً بحوزة مستودعين بوتاجاز كما تم ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية عثر بها على 11 طن منظفات صناعية «كلور خام وسلفونيك معبأة داخل براميل بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة.

وضبط مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص به 1490000 قطعة مستلزمات طبية «كمامة» بدون مستندات ومجهولة المصد ر وغير مطابقة للمواصفات الصحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.