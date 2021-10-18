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بعد شائعة وفاته.. كريم السبكي يعلن فيلم جديد لـ «محمد سعد» قريبًا

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بعد شائعة وفاته.. كريم السبكي يعلن فيلم جديد لـ «محمد سعد» قريبًا بعد شائعة وفاته.. كريم السبكي يعلن فيلم جديد لـ «محمد سعد» قريبًا

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أعلن المخرج كريم السبكي استعداد الفنان محمد سعد للعودة بعمل فني جديد قريبًا.

وشارك المخرج بصورة مع المنتج أحمد السبكي وفي المنتصف يقف «سعد»، مُعلقًا: «بإذن الله عودة واحد من أفضل الكوميديانات في في فيلم جديد إن شاء الله».

وتابع: «أكتر واحد ضحك مصر بصوت عالي». يذكر أن الفنان تعرض إلى شائعة «قاسية» تشير إلى وفاته بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، منذ شهر، لذلك أطلق بيانًا ينفي المعلومات المغلوطة.

وأكد المكتب أنه يتمتع بصحة جيدة وأن كل ما قيل غير صحيح على الإطلاق، وطلب المكتب الإعلامي تحري الدقة، خاصة أن هناك صفحات مجهولة تتربص بالفنان محمد سعد وتنشر عن لسانه أخبار كاذبة.

كانت آخر أعمال الفنان فيلم «الكنز 2» الذي قدم من خلاله شخصية بشير الكتاتني، وشارك في بطولته الفنانين محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأخرون، إخراج شريف عرفة.

المصرى اليوم

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