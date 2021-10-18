4 وزراء ومحافظ الوادي الجديد يفتتحون مصنعا لانتاج الأعلاف الحيوانية والداجن باستثمارات

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افتتح وزراء التجارة والصناعة والتموين والتنمية المحلية والزراعة ومحافظ الوادى الجديد، مصنعًا لانتاج الاعلاف الحيوانية والداجنة، وذلك خلال زيارتهم لمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المصنع الجديد يُعد إضافة هامة لحركة التنمية الصناعية بالمحافظة، خاصة وأن الوادى الجديد يمتلك كافة المقومات للتوسع في محور التنمية الصناعية وبصفة خاصة في مجالات التصنيع الغذائى والزراعى.

أشارت الوزيرة إلى أن استثمارات المصنع الجديد تصل إلى ٥٥ مليون جنيه وحجم انتاج يصل إلى ٤٠٠ طن يومى ويقع على مساحة ٤٥٠٠ متر مربع.

هذا وقد تفقد الوزراء يرافقهم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إحدى مزارع إنتاج التمور وافتتاح واحة الحرير، إلى جانب تفقد مشروع الصوب الزراعية، كما شارك في الجولة محافظى بورسعيد والسويس ومطروح وأسوان وكفر الشيخ.