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بعد الفستان الجريء..نجلاء بدر في إطلالة مختلفة بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

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بعد الفستان الجريء..نجلاء بدر في إطلالة مختلفة بمهرجان الجونة السينمائي (صور) بعد الفستان الجريء..نجلاء بدر في إطلالة مختلفة بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

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نشرت الفنانة نجلاء بدر صورا لها من حفل خاص في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي بمشاركة الفنانة ياسمين صبري وعلقت «نجلاء»: «مساء جميل» على الصور عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وتميزت إطلالة «نجلاء» أمس بأنها أكثر بساطة وتقبلا من الجمهور، حيث ارتدت فستانا أسود بشريط لامع يغطي الصدر.

كانت نجلاء قد تعرضت لجدل وانتقادات كبيرة بعد ظهورها بفستان جرىءئ لمصممة الأزياء المصرية فريدة تمراز.

ودافعت «نجلاء» عن ارتدائها الفستان مؤكدة أنه لم يكن عاريا كما رآه الجمهور، بل انعكست الأضواء والكاميرات عليه ليخرج بهذا الشكل.

وتابعت خلال مداخلة سابقة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية»: «مصممة الفستان عالمية ومعروفة وبتطلع فساتين كتير، ولما جينا نختار فستان الافتتاح، مفكرناش بمنطق إنه الأعرى، أو الأكثر عريا، اخترت الأحلى، والحقيقة الفستان في الكاميرات مختلف تماما، وتصميم العين بفكرة تطور لعين حورس، هى قالت كده، وحضرت كل زملائي قالولي إنتي لابسة (قطعة فنية)، وقالولي الصور باين كأنك مش لابسة، الناس فاكرة إني لازقة المثلث، القماشة سينيه مبانتش في الصور».

المصرى اليوم

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