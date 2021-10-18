وزير القوى العاملة يُعلن تنظيم مسابقة لأفضل فكرة في مجال السلامة والصحة المهنية

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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن ملتقيات السلامة والصحة المهنية تهدف إلى الحفاظ على العنصر البشري، وتوفير بيئة عمل مناسبة له لاستمرار دوران عجلة الإنتاج.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية تدشين مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا»، والتي تقام على مدار يومين باحدي الشركات العاملة في مجال مواد التشحيم والوقود المتميزة بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة أكثر من ٥٠ منشأة صناعية.

طالب وزير القوي العاملة بتحويل مفهوم السلامة والصحة المهنية من قواعد وقوانين والتزامات، إلى سلوك ليس في بيئة العمل فقط بل يمتد إلى الشارع والمنزل وينعكس على الأبناء، ويصبح منهج عمل نلتزم به جميعا لمجابهة الأزمات والمخاطر.

وخلال الاحتفالية، أعلن وزير القوي العاملة عن تنظيم مسابقة لأفضل فكرة تقدم في مجال السلامة والصحة المهنية على مستوي مدينة العاشر من رمضان، لإضافتها لمنظومة العمل وتعزيز نشر ثقافة السلامة في بيئة العمل، على أن تعمم المسابقة على مستوي المناطق الصناعية بالجمهورية.

ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية أن مفهوم السلامة والصحة المهنية يهدف إلى تأمين بيئة العمل، وحماية ووقاية المنشآت والعمال لتأمين الاستثمارات القومية والصناعة الوطنية، مؤكدا على ضرورة نشر تلك الثقافة بين العمال للتغيير للأفضل وخلق بيئة عمل مناسبة تساهم في تطور الصناعة ،وضخ المزيد من رؤوس الأموال وإقامة مشروعات جديدة، لخلق فرص عمل للشباب للحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل.

وأضاف المحافظ أن الملتقي يعد فرصة لتبادل الخبرات والرؤى والمناقشات، بين مفتشس السلامة والصحة المهنية والعمال وأرباب العمل، لتعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية.

وعلي هامش الملتقي، قام وزير القوي العاملة ومحافظ الشرقية، بجولة تفقدية داخل أقسام الشركة للتعرف على مراحل الإنتاج وانواع الزيوت المنتجة، والاطمئنان على تطبيق أحدث أنظمة السلامة والصحة المهنية ،للحفاظ على سلامة العاملين وخلق بيئة عمل امنه لهم.

وفي نهاية الملتقي أهدي المهندس عمرو ابو عيطة رئيس مجلس إدارة الشركة، درعا تذكاريا لكل من وزير القوي العاملة ومحافظ الشرقية، تقديرا لدورهما في تعزيز مفهوم نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العمال والمنشآت الصناعية.

حضر الملتقي المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وأيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان ،وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية، ومفتشي السلامة والصحة المهنية بمديرية القوي العاملة، وعمال المنشآت الصناعية بالعاشر من رمضان ونواب البرلمان.

يذكر أن المصنع أنشىء عام 1999 بقدرة إنتاجية 100 الف برميل سنويا،ويعمل به اكثر من 150 فرد من مهندسين واداريين وفنيين ومقاولين، ويقوم هذا الفريق بالاشراف على الدوره الإنتاجية بدءا من استلام زيوت الأساس والإضافات اللازمة لخلط وتعبئة أكثر من 30 منتج متنوع بين زيوت السيارات والشاحنات والزيوت الصناعية، كما يقوم المصنع بانتاج عبوات متنوعة الاحجام لتلبية احتياجات السوق المصري، وتتم هذه العمليه وفقا لأحدث أنظمة السلامة والجودة.