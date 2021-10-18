النائب ضياء داوود : التخوف من قرض الـ 5 مليارات جنيه لمصر للطيران مشروع

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قال النائب ضياء الدين داود، إن التخوف من إقدام شركة مصر للطيران للحصول على قرض بـ 5 مليارات جنيه هو تخوف مشروع، مشيرا إلى أن هناك تساؤلات تحدث عنها النواب بخصوص قرض ضخم وكبير بهذا الشكل وسط احتمالات التعثر والاستدانة، يجب أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته في هذا الصدد.

وأضاف «داود» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، أثناء مناقشة قرار رئيس الوزراء بشأن مشروع قانون يسمح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك، أن الشركة بما تمثله من قيمة يجب الحفاظ عليها وبالتالي عدم الانخراط في سياسات خاطئة، مشيرا إلى أنه لم نصل من ردود الحكومة إلى إجابات شافية تؤمن مسارا سليما للإنفاق في مصر للطيران، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الإيضاح والشفافية.

وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة في مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.