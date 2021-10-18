«كحة وصوتها رايح».. تعرف على الحالة الصحية لمي كساب بعد إصابتها بكورونا

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كشفت الفنانة مي كساب مستجدات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وخضوعها للعزل الصحي.

قالت كساب في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إنها تخضع للعزل المنزلي الذي يستمر حتى 26 من الشهر الجاري، مشيرة أنها تعاني من كحة شديدة، ولا تستطيع التحدث.

وطمأنت مي جمهورها أن نسبة الأكسجين في الدم لديها جيدة، ولا تحتاج لأجهزة أكسجين، بالإضافة إلى أن حرارتها غير مرتفعة، مشيرة إلى أنها تحسنت خلال اليومين الماضيان.

وكانت الفنانة مي كساب قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، حيث غردت قائلة: «الحمد لله كورونا ادعولي»، ولكنها لم توضح تفاصيل حالتها الصحية أو الأعراض التي ظهرت عليها.

وكان آخر أعمال مي كساب حكاية «عقبال عوضك»، ضمن أحداث مسلسل «زي القمر»، الذي عرض عبر إحدي القنوات الفضائية، وشاركها البطولة كل من هالة فاخر، محمد جمعة، أحمد جمال سعيد، راندا عبدالسلام وكوكبة من النجوم، من إخراج معتز حسام.