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محافظ القاهرة: لن يسمح لأي موظف لم يتلقى لقاح كورونا بدخول الديوان العام أو أي جهة حكومية

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محافظ القاهرة: لن يسمح لأي موظف لم يتلقى لقاح كورونا بدخول الديوان العام أو أي جهة حكومية محافظ القاهرة: لن يسمح لأي موظف لم يتلقى لقاح كورونا بدخول الديوان العام أو أي جهة حكومية

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أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الاثنين، أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة بعد 15نوفمبر المقبل، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت كل إمكانياتها لتوفير الطعوم حرصًا على صحة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، على مديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة للانتهاء من تطعيم كل العاملين قبل 15 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

وطمأن «عبدالعال»، الموظفين المتخوفين من تلقى اللقاح، مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة استعدت لموسم الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، حيث تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كل الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع ازمات مع ربط كل غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين.

وشدد «عبدالعال»، خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة مع تكليف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتواجد مع الشركات التي تتولى نظافة المنطقتين الشرقية والغربية حتى تستكمل هذه الشركات معداتها وتتعرف على الأحياء ولتلافي أي ملاحظات.

وقال محافظ القاهرة، إن القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوى النظافة بالعاصمة وأن هناك جهات مستقلة تقوم بمتابعة مستوى النظافة ورصد المقصرين ومحاسبتهم.

وحث المحافظ المواطنين بالمشاركة بفعالية بمنظومة النظافة وعدم القاء القمامة ومخلفات الهدم في الشوارع، مؤكدًا أن وعي المواطن بأهمية المنظومة ومشاركته فيها هو العنصر الرئيس في نجاحها، كما شدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة إزالة التعديات على مجرى النيل وأراضي طرح النهر والتي تم حصرها بـ٩٣٥ حالة تعدي.

وطالب «عبدالعال»، مدير مديرية بتكثيف الحملات على الاسواق بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الاسعار والتأكد من جودة السلع المطروحة للبيع، كما طالب مدير مديرية التضامن بضرورة التنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لما لها من دور كبير في مساعدة الاجهزة التنفيذية في تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وطالب محافظ القاهرة مستثمري منطقة شق الثعبان الذيم لم يوفقوا أوضاعهم حتى الآن بسرعة التقدم للتقنين، كما طالب رئيس حي طرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بتكثيف الحملات على المتقاعسين عن التقنين وأن تقوم لجان الفحص والبت بالاسراع في الإجراءات، مشيرًا إلى أن مشرعات الصرف الصحي والمياه بمنطقة شق الثعبان قد شارفت على الانتهاء.

وشهد الاجتماع تكريم محافظ القاهرة، للمهندس أشرف محمد السيد، رئيس حي الساحل، لجهوده في ترشيد استخدام المياه بالحي ومكافحة رش الشوارع.

المصرى اليوم

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