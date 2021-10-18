دوري أبطال اسيا.. موعد وملعب ديربي الرياض بين النصر و الهلال

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يحظى ديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر، دائما بأهمية خاصة داخل المملكة السعودية والمنطقة العربية.

حيث من المقرر ان يستضيف ملعب مرسول بارك المباراة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا غدًا الثلاثاء بين الهلال والنصر عند الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويمتلك الناديين النصر والهلال تاريخا كبيرا في ظل على تحقيق الانتصارات بدأها الهلال عام 1965، عندما حسم مواجهة كأس الملك آنذاك 4 /2.

ورد النصر هذا الدين في عام 1969 وفي بطولة خاصة أقيمت تحت اسم «كأس الشهداء»، وفاز بنفس النتيجة، قبل أن يعود النصر ويكرر النتيجة نفسها في دوري المناطق عام 1970.

أما أكبر تعادل بين الفريقين، فقد حضر مرتين، الأولى كانت عام 1989 في كأس الاتحاد وانتهت المباراة بالتعادل 4 / 4، وتكررت النتيجة نفسها في البطولة ذاتها، ولكن هذه المرة كانت عام 1995.

ومع دخول الألفية الثانية، سيطر الهلال على الفوز بأرقام قياسبة، ففاز عام 2010 في مباراة نصف نهائي كأس الملك للأبطال 5 / 3، وفي عام 2014 بدوري جميل حسم المواجهة لصالحه 4 / 3.

وفي عام 2017 بدوري جميل أيضًا، سجل الهلال فوزًا ساحقًا 5 / 1، قبل أن يختتم هذه السلسة من الانتصارات القياسية عام 2020 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز 4 / 1.