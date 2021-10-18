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بسبب «التمور».. هشام الجخ يُشعل غضب أهالي الوادي الجديد

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بسبب «التمور».. هشام الجخ يُشعل غضب أهالي الوادي الجديد بسبب «التمور».. هشام الجخ يُشعل غضب أهالي الوادي الجديد

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أثار منشور منسوب للشاعر هشام الجخ، مشاعر أهالي الوادي الجديد، بعدما اعتبر الأهالي، أن ما كتبه الشاعر يقلل من أهمية الملتقى التسويقى الأول للتمور المصرية الذي تنظمه المحافظة على مدار ٣ أيام.

كتب «الجخ» على حسابه على «فيس بوك»، في أعقاب وصوله الوادي الجديد، للمشاركة في فعاليات ملتقى «التمور»: «ناس ليها مهرجان الجونة، وناس ليها مهرجان التمور»، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء والسخط لدى الأهالى.

ويشارك في الملتقى التسويقى الأول للتمور المصرية نحو ١٠٠ عارض من ومن دولتى والسودان.

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المصرى اليوم

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