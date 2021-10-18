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انتصار تهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي: «سلام الله على النبي الأمين الكريم»

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انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي: «سلام الله على النبي الأمين الكريم» انتصار تهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي: «سلام الله على النبي الأمين الكريم»

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قدمت السيدة انتصار قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، التهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية في ذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت قرينة الرئيس عبر منشور لها، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الاثنين: «في ذكرى مولد سيد الخلق، أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، ففي مثل هذا اليوم شرَف النبي بمولده العالم وأضاء آفاق الكون حاملا أعظم الرسالات، فكان رحمة وهدى للعالمين».

وأضاف: «سلام الله على النبي الأمين الكريم، الذي ضرب أروع المثل في سمو الخلق واللسان الصادق والإنسانية الرفيعة، وأدعو الله في هذه الذكرى العطرة الطيبة أن يحمي وشعبها، وأن يعيد هذه الليلة المباركة بالخير واليمن والبركات على جميع الشعوب العربية والإسلامية. كل عام وأنتم بخير».

المصرى اليوم

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