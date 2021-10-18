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ندوه عن الموقف المائي بمصر في قصر ثقافة الحامول (صور)

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ندوه عن الموقف المائي بمصر في قصر ثقافة الحامول (صور) ندوه عن الموقف المائي بمصر في قصر ثقافة الحامول (صور)

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قامت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي، بتنظيم ندوة توعيه بالموقف المائي في ، بالتعاون مع وزارة الثقافة، إذ تم إلقاء ندوة توعية مائية بمقر قصر ثقافة الحامول بمدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ.

خلال الندوة، تم استعراض وتوضيح الموقف المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية، وتم الدعوة خلال الندوة لضرورة ترشيد اﻹستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التلوث وكافة اشكال التعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وشرب وغيرها في ضوء تنامي الزيادة السكانية، اﻷمر الذي جعل نصيب الفرد للمياه بمصر يصل إلى تحت خط الفقر المائي، كما تم إلقاء الضوء على أهمية المشروع القومي لتأهيل الترع فضلا عن توجه الدولة نحو إستخدام طرق الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة.

وقد حاضر في الندوة د. محمد يوسف مدير إدارة التحرير الصحفي بالإدارة المركزية للتوعية والارشاد المائي.

المصرى اليوم

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