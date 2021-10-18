أمانة الشرقية ترصد 72 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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بعد تنفيذ 1222 جولة في الأسواق والمراكز التجارية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1222 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 72 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"، فيما تلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة ثماني بلاغات، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940.