أخبار عاجلة

استشاري يكشف سبب إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية -
سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو -
الجيزة : إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة -
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المدينة الجامعية -
باريس سان جيرمان ضد مارسيليا .. تشكيل هجومي من الفريقين -
الجيزة تعلن عن فرص لعمال نظافة للعمل 8 ساعات -
نقيب الفلاحين: فتح منافذ حكومية بالمحافظات يخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار -
«كاف» يوجه رسالة لصلاح بعد هاتريك مانشستر يونايتد: ننتظر تألقك في كأس الأمم الإفريقية -
«قال إنه طفح به الكيل».. ألباني يتوسل للشرطة ليدخل السجن بدلا من الإقامة الجبرية مع زوجته -
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد في التعاملات الآسيوية المبكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية ترصد 72 مخالفة للإجراءات الاحترازية

Print
أمانة الشرقية ترصد 72 مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية ترصد 72 مخالفة للإجراءات الاحترازية
بعد تنفيذ 1222 جولة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية ترصد 72 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1222 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 72 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"، فيما تلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة ثماني بلاغات، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بن مروي" إلى رحمة الله

"بن مروي" إلى رحمة الله

"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها

"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها

في أول حديث له منذ الاستقالة.. "زلماي" يكشف أسباب فوضى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

في أول حديث له منذ الاستقالة.. "زلماي" يكشف أسباب فوضى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد

"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد