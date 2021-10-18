«فالنيفا».. لقاح جديد يواجه كورونا بـ«مناعة أقوى» وآثار جانبية «أقل»

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بينما لا تزال المختبرات العلمية تخوض معركة علمية لمواجهة الجائحة عبر تطوير اللقاحات، أظهرت تجارب سريرية أجريت على لقاح «فالنيفا» الذي تصنعه شركة فرنسية استجابة مناعية أكبر، وآثار جاذبية أقل، مقارنة بلقاح أكسفور- أسترازينيكا البريطاني.

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، اليوم الاثنين، جاءت نتائج التجارب السريرية للقاح «فالنيفا» الفرنسي، عقب شهر واحد من فسخ الحكومة البريطانية اتفاقا مع الشركة الفرنسية تقدر قيمته بنحو 1.4 مليار يورور.

واستندت نتائج التجارب السريرية للقاح «فالنيفا» إلى مسح 4600 مشارك، حتى تبين أنه أثبت استجابة أقوى لدى الخلايا التائية _جزء مهم في الجهاز المناعية_ للمشاركين، مقابل أثار جانبية أقل.

وحسبما نقلته صحيفة «فايننشال تايمز» عن البروفيسور، آدم فين، أستاذ طب الأطفال بجامعة «بريستول» البريطانية: «تعد إن الاستجابة المناعية للقاح «فالينفا» مثيرة مشجعة بالمقارنة بغيره».

وأضاف «فين»، أن هذا اللقاح الفرنسي«الواعد»: «يسير على الطريق الصحيح، حتى يصبح له دور بالغ الأهمية في التغلب على الوباء»

وتابع «فين» إن: «لقاح فالنيفا أفضل بكثير من اللقاحات المنتشرة_حتى الآن_في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية»

من جهة أخرى ذكرت «فايننشال تايمز»، أن الشركة الفرنسية ستقدم طلبًا للموافقة على إنتاج اللقاح إلى السلطات البريطانية والاتحاد الأوروبية، لافتة إلى ارتفاع أسهم شركة الأدوية الفرنسية المصنعة للقاح بنسبة 32% بعدما تراجعت بنسبة 42 بالمئة في سبتمبر الماضي، إثر أعلان لندن فسخ اتفاق معها لشراء 100 مليون جرعة من لقاح «فالنيفا».

وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بررت قرارها بفسخ التعاقد بإن الشركة الفرنسية خرقت الاتفاق المبرم بينهما، الأمر الذي نفته الأخيرة بشدة.

من جهة أخرى، يشار إلى أن العديد من دول العالم قيدت استخدام لقاح أسترازينيكا؛ جراء الآثار الجانبية التي يخلفها خاصة على كبار السن.