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مستشار وزير الطيران: صناعة الطيران «هشة».. ونمتلك خطط طموحة لتعويض الخسائر الماضية

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مستشار وزير الطيران: صناعة الطيران «هشة».. ونمتلك خطط طموحة لتعويض الخسائر الماضية مستشار وزير الطيران: صناعة الطيران «هشة».. ونمتلك خطط طموحة لتعويض الخسائر الماضية

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قال أمجد أحمد عارف، مستشار وزير الطيران المدني للشؤون البرلمانية، إن شركة « للطيران» تعرضت لخسائر كبيرة قبل جائحة .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني والشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

وأوضح عارف أن أسباب الخسائر جاءت نتيجة تعطل الحركة الجوية أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، قائلا: «الطيارة وهي على الأرض يكون لها تكاليف»، فضلا عن أن هناك أيضا تكاليف ثابتة سواء تمت الحركة أو لم تتم.

وأشار إلى أن صناعة الطيران «هشة» وهناك شركات عالمية خرجت من السوق، ومن بينها الخطوط الدولية الإيطالية، مؤكدا أن القيادة السياسية والحكومة قامت بدور كبير في مساندة شركة «مصر للطيران» في الاستمرار بالرغم من جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن شركة «مصر للطيران» لديها خطط طموحة لتعويض الخسائر الماضية، مستشهدا بموافقة البنك المركزي على منح قروض لتمويل تلك المشروعات.

المصرى اليوم

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