السكرتير العام المساعد تتفقد أعمال التشطيبات النهائية لأول مركز لعلاج الإدمان بقنا

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تفقدت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعمال التشطيبات النهائية بمركز «عزيمة» لعلاج الإدمان التابع لصندوق مكافحة الإدمان بمجلس الوزراء، وتحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى بمنطقة المعبر وسط مدينة قنا، رافقها خلال جولتها مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

السكرتير العام المساعد بقنا تتفد مركز الادمان

السكرتير العام المساعد بقنا تتفد مركز الادمان

أوضحت السكرتير العام المساعد أن مركز «عزيمة» لمكافحة الإدمان مقام على مساحة 4500 متر مربع بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 20 مليون جنية، ويضم المركز مبني للعيادات عبارة عن غرفتين للكشف، وصالة إستقبال ،وصيدلية، ومبنى للأنشطة يضم مركز حاسب آلي، وصالة جيم ،وقاعة تنس طاولة، وقاعة للفنون والموسيقى، ومطبخ، وصالة طعام ،وكافيتريا، فيما يحتوي مبنى النزلاء على 32 غرفة بطاقة استيعابية تبلغ 100 سرير لإستقبال وعلاج مرضى الإدمان، وقسم لعلاج السموم «الديتوكس» وهو قسم جديد من نوعه ضمن مراحل العلاج والتأهيل، ومصلى ،وملعب كرة قدم، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات، وقاعة اجتماعات، ومبنى إداري.

السكرتير العام المساعد بقنا تتفد مركز الادمان

السكرتير العام المساعد بقنا تتفد مركز الادمان

وأضافت «ابراهيم» أن المركز سوف يضم ورش «نجارة، ونقاشة ،وكهرباء، وحدادة» لتعليم المتعافين الحرف المهنية الذي يحتاجها سوق العمل، وذلك في إطار الحرص على دعم المتعافين من تعاطي المخدرات، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى، مع إسناد المهام الادارية بالمركز لجمعية كاريتس مصر ،وتكليف أطباء من جامعة جنوب الوادي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي.

السكرتير العام المساعد بقنا تتفد مركز الادمان

ووجهت السكرتير العام المساعد بسرعة الإنتهاء من المركز تمهيداً لإفتتاحه بشكل رسمي أمام الجمهور قريبا، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لتنمية المحافظات في مختلف المجالات، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية.