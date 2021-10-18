إزالة 278 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18 في بني سويف

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

صرح المحافظ: «بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، أنه تم أمس إزالة 58 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة وولاية الري وحماية النيل على مساحة 5618 متر،ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الجاري، وحتى صباح اليوم، إلى 278 حالة، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقًا للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية».

كما أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: سبتمبر،أكتوبر ونوفمبر ،وقد بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجاري، وجار حاليا تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الحالي، فيما تنطلق المرحلة الثالثة من 6 إلى 26 نوفمير 2021.



- صورة أرشيفية