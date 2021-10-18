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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال السيسي عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاثنين: «أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي كان مولده نقطة تحول في تاريخ البشرية، فسلام الله على النبي محمد، القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد، الذي حمل رسالة السماء وتحمل المسؤولية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر».

وأضاف: «إنني أدعو الله في هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ مصر وشعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر. كل عام وأنتم بخير».