أخبار عاجلة

استشاري يكشف سبب إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية -
سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو -
الجيزة : إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة -
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المدينة الجامعية -
باريس سان جيرمان ضد مارسيليا .. تشكيل هجومي من الفريقين -
الجيزة تعلن عن فرص لعمال نظافة للعمل 8 ساعات -
نقيب الفلاحين: فتح منافذ حكومية بالمحافظات يخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار -
«كاف» يوجه رسالة لصلاح بعد هاتريك مانشستر يونايتد: ننتظر تألقك في كأس الأمم الإفريقية -
«قال إنه طفح به الكيل».. ألباني يتوسل للشرطة ليدخل السجن بدلا من الإقامة الجبرية مع زوجته -
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد في التعاملات الآسيوية المبكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يهنئ الشعب بذكرى المولد النبوي: النبي محمد واجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر

Print
السيسي يهنئ الشعب بذكرى المولد النبوي: النبي محمد واجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر يهنئ الشعب بذكرى المولد النبوي: النبي محمد واجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الرئيس عبد الفتاح ، الاثنين، التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال السيسي عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاثنين: «أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي كان مولده نقطة تحول في تاريخ البشرية، فسلام الله على النبي محمد، القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد، الذي حمل رسالة السماء وتحمل المسؤولية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر».

وأضاف: «إنني أدعو الله في هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ وشعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر. كل عام وأنتم بخير».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حكايات الدوري المصري .. قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة

حكايات الدوري المصري .. قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة

الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية

الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية

17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021