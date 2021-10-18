أخبار عاجلة

استشاري يكشف سبب إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية -
سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو -
الجيزة : إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة -
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المدينة الجامعية -
باريس سان جيرمان ضد مارسيليا .. تشكيل هجومي من الفريقين -
الجيزة تعلن عن فرص لعمال نظافة للعمل 8 ساعات -
نقيب الفلاحين: فتح منافذ حكومية بالمحافظات يخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار -
«كاف» يوجه رسالة لصلاح بعد هاتريك مانشستر يونايتد: ننتظر تألقك في كأس الأمم الإفريقية -
«قال إنه طفح به الكيل».. ألباني يتوسل للشرطة ليدخل السجن بدلا من الإقامة الجبرية مع زوجته -
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد في التعاملات الآسيوية المبكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«بحب أجبها وهي طايرة».. محمد رمضان يواصل استفزار جمهوره برقصه مع المضيفات ( )

Print
«بحب أجبها وهي طايرة».. محمد رمضان يواصل استفزار جمهوره برقصه مع المضيفات (فيديو ) «بحب أجبها وهي طايرة».. محمد رمضان يواصل استفزار جمهوره برقصه مع المضيفات ( )

لاقتراحات اماكن الخروج

يواصل الفنان محمد رمضان استفزار جمهوره على السوشيال ميديا، بإعادة نشره مقطع يرقص مع مضيفتين داخل طائرة خاصة على أنغام أغنيته الجديدة «على الله»، والذي أثارت جدلًا كبيرًا، خاصة أنه يأتي بعد أشهر من وفاة الطيار أشرف أبواليسر الذي تسبب رمضان في فصله من عمله.

وعلق على الفيديو قائلا: «أحب أجيبها وهي طايرة.. 24 مليون مشاهدة على يوتيوب والأغنية الجديدة ..جو البنات النهاردة الساعة ٤ بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية».

وكان محمد رمضان سخر من عمرو أديب بسبب انتقاد الأخير أغنية «جو البنات»، التي قدمها محمد رمضان في افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر محمد رمضان مقطعا من حلقة عمرو أديب، التي عرضت مساء الجمعة وتحدث فيها عنه، ودمج مقطع الحلقة مع أغنية «شو اسمك يا شطور.. أنا اسمي عمور».

وقدم محمد رمضان أغنية «جو البنات» خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وشاركه بالغناء فيها نجما المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار البطاطس والطماطم والخضروات (فيديو)

نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار البطاطس والطماطم والخضروات (فيديو)

فيديو مروّع.. شاهد ما فعله سائق حافلة مع أم وطفلها

فيديو مروّع.. شاهد ما فعله سائق حافلة مع أم وطفلها

فيديو مروّع.. شاهد ما فعله سائق حافلة مع أم وطفلها

فيديو مروّع.. شاهد ما فعله سائق حافلة مع أم وطفلها

أستاذ علوم سياسية: عيون العالم على ميناء السخنة.. ومصر الدولة الوحيدة المستقرة (فيديو)

أستاذ علوم سياسية: عيون العالم على ميناء السخنة.. ومصر الدولة الوحيدة المستقرة (فيديو)