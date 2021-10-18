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يواصل الفنان محمد رمضان استفزار جمهوره على السوشيال ميديا، بإعادة نشره مقطع فيديو يرقص مع مضيفتين داخل طائرة خاصة على أنغام أغنيته الجديدة «على الله»، والذي أثارت جدلًا كبيرًا، خاصة أنه يأتي بعد أشهر من وفاة الطيار أشرف أبواليسر الذي تسبب رمضان في فصله من عمله.

وعلق على الفيديو قائلا: «أحب أجيبها وهي طايرة.. 24 مليون مشاهدة على يوتيوب والأغنية الجديدة ..جو البنات النهاردة الساعة ٤ بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية».

وكان محمد رمضان سخر من عمرو أديب بسبب انتقاد الأخير أغنية «جو البنات»، التي قدمها محمد رمضان في افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر محمد رمضان مقطعا من حلقة عمرو أديب، التي عرضت مساء الجمعة وتحدث فيها عنه، ودمج مقطع الحلقة مع أغنية «شو اسمك يا شطور.. أنا اسمي عمور».

وقدم محمد رمضان أغنية «جو البنات» خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وشاركه بالغناء فيها نجما المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي