أخبار عاجلة

استشاري يكشف سبب إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية -
سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو -
الجيزة : إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة -
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المدينة الجامعية -
باريس سان جيرمان ضد مارسيليا .. تشكيل هجومي من الفريقين -
الجيزة تعلن عن فرص لعمال نظافة للعمل 8 ساعات -
نقيب الفلاحين: فتح منافذ حكومية بالمحافظات يخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار -
«كاف» يوجه رسالة لصلاح بعد هاتريك مانشستر يونايتد: ننتظر تألقك في كأس الأمم الإفريقية -
«قال إنه طفح به الكيل».. ألباني يتوسل للشرطة ليدخل السجن بدلا من الإقامة الجبرية مع زوجته -
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد في التعاملات الآسيوية المبكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

إطلاق اسم سميحة أيوب على الدورة السادسة لـ «شرم الشيخ للمسرح»

Print
إطلاق اسم سميحة أيوب على الدورة السادسة لـ «شرم الشيخ للمسرح» إطلاق اسم سميحة أيوب على الدورة السادسة لـ «شرم الشيخ للمسرح»

لاقتراحات اماكن الخروج

تحمل الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة مازن الغرباوي، اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والتي ستنطلق يوم 6 نوفمبر وتستمر حتي يوم 11 من نفس الشهر بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

وقال المخرج مازن الغرباوي، «رئيس المهرجان» إن اختيار اسم سيدة المسرح العربي، ليكون بالدورة السادسة، جاء بإجماع اللجنة العليا، لأنها أولاً من مؤسسي المهرجان والرئيس الشرفي له منذ دورته الأولى، لافتًا أنها قيمة وقامة كبيرة في الإبداع ونجمة من نجمات المسرح العربي وقيمة نادرة في الإبداع وتستحق الإحتفاء بها.

سميحة أيوب من مواليد 8 مارس عام 1932 بحي شبرا بمحافظة القاهرة، وحصلت على بكالوريوس التمثيل عام 1953، وذلك ضمن خريجي الدفعة السادسة، وكانت بداية احترافها الفن أثناء فترة دراستها بانضمامها إلى فرقة «المسرح المصري الحديث» التي أسسها أستاذها الرائد زكي طليمات عام 1950.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استشاري يكشف سبب إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية

استشاري يكشف سبب إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية

سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو

سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو

الجيزة : إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة

الجيزة : إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المدينة الجامعية

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المدينة الجامعية