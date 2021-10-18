إطلاق اسم سميحة أيوب على الدورة السادسة لـ «شرم الشيخ للمسرح»

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تحمل الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة مازن الغرباوي، اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والتي ستنطلق يوم 6 نوفمبر وتستمر حتي يوم 11 من نفس الشهر بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

وقال المخرج مازن الغرباوي، «رئيس المهرجان» إن اختيار اسم سيدة المسرح العربي، ليكون بالدورة السادسة، جاء بإجماع اللجنة العليا، لأنها أولاً من مؤسسي المهرجان والرئيس الشرفي له منذ دورته الأولى، لافتًا أنها قيمة وقامة كبيرة في الإبداع ونجمة من نجمات المسرح العربي وقيمة نادرة في الإبداع وتستحق الإحتفاء بها.

سميحة أيوب من مواليد 8 مارس عام 1932 بحي شبرا بمحافظة القاهرة، وحصلت على بكالوريوس التمثيل عام 1953، وذلك ضمن خريجي الدفعة السادسة، وكانت بداية احترافها الفن أثناء فترة دراستها بانضمامها إلى فرقة «المسرح المصري الحديث» التي أسسها أستاذها الرائد زكي طليمات عام 1950.