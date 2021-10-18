بعد «البقاء للأقوى».. ياسمين صبري تتحدث مجددًا عن «كورونا»: «مش بقلق كتير وباكل كويس»

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مازح الإعلامي السوري صبحي عطري، الفنانة ياسمين صبري، مذكرًا إياها بتصريحاتها معه خلال مهرجان الجونة السينمائي الماضي في دورته الرابعة، تحديدًا عندما تحدثت عن فيروس «كورونا» والمصابين بالوباء العالمي بعبارة «اللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل.. والبقاء للأقوى»، تلك التي أحدثت ضجة واسعة.

وعاد يمازحها في اليوم الأول من الدورة الخامسة الحالية، الخميس الماضي في فيديو عبر برنامج برنامج «MBC Trending»: «شو رأيك هل البقاء للأقوى.. قولنا نعمل الجزء الثاني» وترد عليه قائلة: «أنت قولي!.. الحاجه دي الجمهور اللي يحددها أنا قلتها في الأول أوي.. أنا اختصرت الموضوع أوي في جملة واحدة».

كما سألها «عطري» عن «كيف مرت عليها كورونا؟»، وتجيب الفنانة: «عدت بخير وأخدت اللقاح (المضاد للفيروس) وبتعامل عادي وأنا شخصية مش بقلق كتير وبأكل كويس وأنا كده بالفعل».

يذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، والمقامة في منتجع الجونة المطل على شواطئ البحر الأحمر، في الفترة من 14 وحتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، وتشهد لتقديم عروض لحوالي 80 فيلما من 44 بلدا حول العالم.