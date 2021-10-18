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لتطوير «ميتافيرس».. «فيس بوك» تعلن خطتها لتوظيف 10 آلاف شخص

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لتطوير «ميتافيرس».. «فيس بوك» تعلن خطتها لتوظيف 10 آلاف شخص لتطوير «ميتافيرس».. «فيس بوك» تعلن خطتها لتوظيف 10 آلاف شخص

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أعلنت شركة فيس بوك عن خطتها لتوظيف عشر آلاف شخص في الاتحاد الأوروبي على مدار الخمس سنوات المقبلة، وذلك لتطوير ما يسمى «ميتافيرس».

«ميتافيرس» هو عبارة عن نسخة واقع افتراضي للإنترنت من أجل التواصل والعمل، لديه القدرة على المساعدة في إيجاد فرص إبداعية واجتماعية واقتصادية جديدة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية».

وقالت شركة فيس بوك في مدونة على الإنترنت: «اليوم، نعلن عن خطة لخلق عشر آلاف وظيفة جديدة تتطلب مهارات عالية داخل الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة».

وأضافت أن «الأدوار الجديدة ستشمل مهندسين متخصصين للغاية»، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى حول خططها لفريق «ميتافيرس» الجديد.

أوضحت أن الاستثمار في الاتحاد الأوروبي يوفر العديد من المزايا، بما في ذلك، سوق استهلاكي كبير وجامعات من الدرجة الأولى، والأهم من ذلك، مواهب عالية الجودة.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتعامل فيه الشركة مع تداعيات فضيحة مدمرة، ودعوات إلى الحد من نفوذها، حيث تعطلت جميع التطبيقات المملوكة لشركة فيس بوك، في وقت سابق من هذا الشهر، لمدة سبع ساعات تقريبًا، وشمل الانقطاع جميع أنحاء العالم.

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