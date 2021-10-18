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ضبط كيان تعليمي وهمى يمنح شهادات دراسات عليا في شبرا الخيمة

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ضبط كيان تعليمي وهمى يمنح شهادات دراسات عليا في شبرا الخيمة ضبط كيان تعليمي وهمى يمنح شهادات دراسات عليا في شبرا الخيمة

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ضبط مديرية امن القليوبية اكاديمية وهمية لمنح شهادات دراسات عليا في شبرا الخيمة بحجة السفر للخارج والعمل في وظائف داخل وخارج وتم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام أحد لأشخاص بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول ويتخذه وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا حيث قام بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت أنه يتم منح الطالب عقب التخرج شهادات تخصصية معتمدة من الجهات الحكومية وأوهم ضحاياه بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالداخل والخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير الأمن وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وعثر بداخل المكان على كمية من شهادات تخرج تفيد إجتياز الدارس لبرنامج تدريبى في مجالات مختلفة وكمية من الكتب لبعض المواد العلمية التي يتم تدريسها بالأكاديمية ومجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى تلك الأكاديمية وكمية من ملفات خاصة بالمجنى عليهم تشمل أوراق تقدمهم للدورات الوهمية وكمية كبيرة من نماذج أسئله وإجابات والدرجة العلمية للإمتحانات الخاصة ببعض الطلاب بالأكاديمية خلال العام الدراسى وعدد 3 دفاتر إيصالات أستلام نقدية تفيد حصول المتهم على مبالغ مالية منهم وعدد 2 أكلاشيه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي.

المصرى اليوم

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