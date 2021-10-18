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بسبب ثمرة باذنجان .. إصابة شاب في مشاجرة بقليوب

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بسبب ثمرة باذنجان .. إصابة شاب في مشاجرة بقليوب بسبب ثمرة باذنجان .. إصابة شاب في مشاجرة بقليوب

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تعدى أصحاب إحدى المزراع في قليوب بالضرب على شاب بسبب قيامه بقطف ثمرة باذنجان من مزرعة المتهمين، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة قليوب التحقيق فطلبت الاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله والتحفظ على المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إشارة من أحد المستشفيات الخاصة بوصول شاب يدعي «م.ع» 33 سنة، مصابا بجروح في الرأس وإصابات متفرقة بالجسد.

انتقل الرائد محمد حجاج رئيس مباحث قليوب إلى مكان الواقعة، وتبين أن المحني عليه قام بقطف ثمرة باذنجان من مزرعة ملك المتهمين، فقاموا بالتعدي عليه بالضرب مما تسبب في إصابته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب.

المصرى اليوم

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