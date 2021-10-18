النيابة تستعجل تقرير الطبيب الشرعي للتلميذة ضحية التحرش بمدرسة الإسكندرية

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واصلت نيابة الدخيلة في الإسكندرية التحقيق في واقعة اتهام عامل «فراش» بمدرسة زيد بن حارثة بمنطقة العجمي بهتك عرض تلميذة بالصف السادس الابتدائي أثناء اليوم الدراسي.

فيما أمر المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، باستعجال تقرير الطب الشرعي للمجني عليها، واستعجال تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض، وذلك بعد ورود التحريات المبدئية والتى أكدت ارتكاب المتهم للواقعة.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، يفيد بوجود واقعة اعتداء عامل على تلميذة داخل المدرسة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اتهام تلميذة بالصف السادس الابتدائي، 11 عاما، لـ«عماد.خ.م.ع»، 59 عاما، عامل «فراش» بالمدرسة المشار إليها بالاعتداء عليها وملامسة جسدها.

ووفقا لأقوال الطفلة بالمحضر، استدرج العامل المذكور التلميذة إلى مقصف المدرسة «الكانتين» وحاول تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها إلا أنها صرخت وافتضح أمره.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، واستمع المستشار محمود زغلول، رئيس النيابة، إلى أقوال المجني عليها وأهليتها، واستدعى مسؤولي المدرسة وشهود الواقعة لسماع أقوالهم.