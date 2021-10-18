أخبار عاجلة

استشاري يكشف سبب إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية -
سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو -
الجيزة : إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة -
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المدينة الجامعية -
باريس سان جيرمان ضد مارسيليا .. تشكيل هجومي من الفريقين -
الجيزة تعلن عن فرص لعمال نظافة للعمل 8 ساعات -
نقيب الفلاحين: فتح منافذ حكومية بالمحافظات يخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار -
«كاف» يوجه رسالة لصلاح بعد هاتريك مانشستر يونايتد: ننتظر تألقك في كأس الأمم الإفريقية -
«قال إنه طفح به الكيل».. ألباني يتوسل للشرطة ليدخل السجن بدلا من الإقامة الجبرية مع زوجته -
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد في التعاملات الآسيوية المبكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

النجم الكويتى داوود حسين يفجر مفاجأة: أبويا أجبرني أشتغل صبي ميكانيكي

Print
مواضيع متعلقة
معرض الأهرامات الذي أبهر العالم.. كاميرا اليوم السابع في جولة مبهرة بين أضخم أعمال فنية تندمج

معرض الأهرامات الذي أبهر العالم.. كاميرا اليوم السابع في جولة مبهرة بين أضخم أعمال فنية تندمج

عمرك رحت مكان فيه ألف حمامة؟.. إحنا رحنا وأكلناهم.. فسحة خاصة مع الحمام

عمرك رحت مكان فيه ألف حمامة؟.. إحنا رحنا وأكلناهم.. فسحة خاصة مع الحمام

هام جدا من الرئيس السيسي: نتطلع للتوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة حول سد النهضة

هام جدا من الرئيس السيسي: نتطلع للتوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة حول سد النهضة

صلاح يواجه رونالدو فى مباراة "المان" مع "ليفيربول" وكلاسيكو الأرض لأول مرة بدون ميسي

صلاح يواجه رونالدو فى مباراة "المان" مع "ليفيربول" وكلاسيكو الأرض لأول مرة بدون ميسي