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محافظ المنوفية يقرر عدم السماح بدخول أي موظف إلى مقر عمله دون تطعيم كورونا

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محافظ المنوفية يقرر عدم السماح بدخول أي موظف إلى مقر عمله دون تطعيم كورونا محافظ المنوفية يقرر عدم السماح بدخول أي موظف إلى مقر عمله دون تطعيم كورونا

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قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مقر عمله أو التسجيل على الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة إعتباراً من منتصف نوفمبر القادم، كما قرر عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية وتقديم أي خدمات له إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح إعتباراً من أول ديسمبر 2021، وإخطار جميع الجهات الحكومية وإلزامها بتلك التعليمات، جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا بمكتبه بالديوان العام، بحضور أعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا .

حيث استعرض الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا وأعداد أسرة العناية المركزة وموقف الاكسجين وأعمال التطعيم بلقاح كورونا بالفرق المتنقلة ومراكز التطعيم والإجراءات التي تم اتخاذها للوصول على أعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة، مضيفاً أنه يوجد 50 مركز ثابت بالمستشفيات والوحدات الصحية لتلقي المواطنين اللقاح بها بالإضافة إلى 40 فرقة متنقلة تجوب قري المحافظة، مؤكداً أنه تم التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الادارات الصحية بإعداد كشوف للمواطنين لتجميعهم بالمساجد الكبيرة يوم الجمعة من كل أسبوع لإعطائهم اللقاح .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين مع ضرورة تفعيل التوعية الجماهيرية بكافة مدن وقرى المحافظة، موجهاً وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد فرق اللجان المتنقلة إلى 50 لجنة مع ضرورة إعداد كشوف بكافة اللجان الثابتة والمتنقلة لمتابعة انتظام سير عمل تلك اللجان وحسن أدائها، لافتاً أنه تم توفير 20 جهاز حاسب آلي وكذا 10 أجهزة لاب توب لتحسين سير العمل وسرعة أداء الفرق الثابتة والمتنقلة، موجهاً وكيل الوزارة بتكثيف المرور على كافة المستشفيات بشكل دوري ومستمر لمتابعة انتظام سير العمل بها .

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالإسراع في إعطاء اللقاح للمواطن وذلك من خلال تسجيل كافة بياناته بشكل دقيق على نماذج ورقية ثم يتم التسجيل على الموقع الرسمي بالمراكز التكنولوجية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، موجهاً بعمل تغطية شاملة لكافة المصانع المتواجدة بنطاق المحافظة وإعطاء اللقاحات لجميع الصُناع والعاملين بها .

وخلال الإجتماع وجه المحافظ وكيل وزارة الأوقاف تليفونياً بضرورة التنبيه على كافة خطباء وأئمة المساجد بجميع مدن وقرى المحافظة بضرورة حث المواطنين على تلقي اللقاح لما له من أهمية كبرى وذلك من خلال الفرق الثابتة أو المتنقلة المتواجدة بالمستشفيات ومراكز الشباب والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتي تعمل بشكل يومي ومنتظم على مدار الساعة لإستقبال الجمهور .

المصرى اليوم

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