«لن يهزم أبدًا من سعى بإصرار».. أستون فيلا يدعم تريزيجيه

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص نادي أستون فيلا الإنجليزي على تقديم الدعم الكامل لنجمه الموهوب المصري محمود حسن تريزيجيه الذي يسعى جاهداً حالياً للعودة من جديد إلى المباريات.

وكان جناح منتخب مصر قد نشر أمس الأحد عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور له له خلال قيامه بأداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وظهر تريزيجيه في الصور وهو يقوم بأداء التدريبات البدنية على عجلة رياضية لتقوية عضلات القدمين وظهرت عليه في الصور أنه في حالة نفسية مرتفعة للغاية.

وفي رد فعل من حساب نادي أستون فيلا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قام الحساب اليوم الاثنين بنشر الصور التي نشرها تريزيجيه أمس الأحد في دعم كبير للاعب وعلق عليها كاتباً: «لن يهزم أبدًا من سعى بإصرار» ووضع «إيموشن» قبضة اليد التي تشير إلى القوة.

وتعرض محمود حسن تريزيجيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الموسم الماضي، ومن وقتها وهو بعيد عن المشاركة في المباريات.