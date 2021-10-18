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أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» التي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم؛ والذي يهدف إلى استعراض جهود بعض الوزارات، ومساهمتها في دعم سياسات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين والارتقاء بمستوى التعليم الحكومي والمجتمعي والفني.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات وحققت إنجازات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية، تجاه تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ودعم الفئات الأضعف، والأسر الأولى بالرعاية، وذوي الإعاقة والمرأة على كل المستويات؛ تنفيذًا لما أقره الدستور المصرى؛ مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها التزمت باتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات، وعلى رأسها الفرص التعليمية.

وقال شوقي إن التعليم هو بوابة العبور الحقيقية إلى مستقبل أفضل، والدولة المصرية استثمرت في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم جديد عصري بمقاييس جودة عالمية؛ متاح لجميع أبناء الوطن بفرص متساوية؛ كي ينعم أبناؤنا الطلاب بمستقبل أفضل؛ وكي ينقلوا وطنهم مصر إلى مصاف الدول الكبرى.

من جانبه، قال الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»: يوجد في مصر 4200 قرية وتوابع هذه التوابع لا يوجد بها مدارس حيث تأتي فجوة هذا البلاء الذي نسمية بالأمية التي نريد القضاء عليها، ومن أجل ذلك جاءت المدارس المجتمعية فنجحت نجاحا باهراً، نجاحا قويا اعترف به الجميع، والمنتج الذي جاء منه أبهر كل الناس مما يبين لنا تلك الجينات الحضارية عند الإنسان المصري عندما أتيحت له فرصة التعليم نجح وأبدع.