تعرف على الموعد النهائي لمباراة الأهلي والزمالك

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن مسؤولى اتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك مع الأهلي في الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز يوم 5 نوفمبر من الشهر المقبل باستاد القاهرة، وذلك بصفة نهائية بدلا من 4 نوفمبر.

ويأتي تأجيل المباراة 24 ساعة بسبب وجود اصلاحات باستاد القاهرة تنهتى يوم 4 نوفمبر، واستقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على تعيين حكام أجانب لمباراة القمة.

وفتح اتحاد الكرة ولجنة الحكام الباب، أمام عودة الحكام الأجانب للدورى المصرى فى الموسم الجديد، لتتم الموافقة على طلب الأهلى والزمالك باسناد مباراة القمة لحكام أجانب.