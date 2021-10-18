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يناقش صراع الإنسان حول الهوية.. «چان» فيلم عربي روسي

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يناقش صراع الإنسان حول الهوية.. «چان» فيلم عربي روسي يناقش صراع الإنسان حول الهوية.. «چان» فيلم عربي روسي

اتتهى الكاتب والمخرج والمنتج نور الحراكي من سيناريو لفيلم جديد يحمل اسم «چان»، وهو أول فيلم له يترجم إلى اللغة الروسية.

وتدور أحداث الفيلم عن شاب رياضي من أم روسية وأب عربي ويعيش هذا الشاب خللا واضطرابا في الشخصية، فهو في صراع بين معرفة هويته الأصلية يقع في غرام فتاة إنجليزية تساعده على الخروج من حالته النفسية التي يعاني منها، ولكن فجأة يحدث ما لم يكن في الحسبان، حيث يتعرض الشاب إلى وكعة صحية تمنعه عن المشاركة في تحقيق حلم حياته المتمثل في الحصول على بطولة العالم في المصارعة الحرة.
وأضاف «الحراكي» أن الفيلم إنتاج عربي روسي ويشارك فيه فنانين روس وعرب، لافتا إلى أن أحداث الفيلم تدور في سياق رومانسي ودرامي وسوف يناقش لقضية مهمة وهى الصراع النفسي للإنسان الذي يجد نفسه بين أم روسية وأب عربي.
ولفت إلى اكتشاف موهبة يشار لها بالبنيان وهو وجه جديد فنان روسي موهوب يدعى عز الدين.
وأوضح أنه قادر على التكلم باللغة العربية والإنجليزية بجانب لغة الأم الروسية، وتابع أنه في وقت قريب سيعلن عن مؤتمر صحفي له وعن الفيلم.

المصرى اليوم

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