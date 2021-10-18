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وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون بعض المشروعات بالوادي الجديد (صور)

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وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون بعض المشروعات بالوادي الجديد (صور) وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون بعض المشروعات بالوادي الجديد (صور)

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شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، افتتاح بعض المشروعات بمحافظة الوادى الجديد بحضور وزيرى والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة ومحافظ الوادى الجديد.

تضمنت المشروعات تفقد مشروع الصوب الزراعية ومصنع تمور المحافظة، والمعرض الذي يضم 91 من العارضين لمختلف أنواع التمور والمستلزمات الزراعية الخاصة بالنخيل.

ووصل وزير التنمية المحلية، صباح اليوم إلى مقر محافظة الوادى الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقي المصري للتمور والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتقام فعالياته بمدينة الخارجة وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المحافظة، وذلك خلال الفترة من (16 إلى 18 ) أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن هذا الملتقى يقام في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بالوادى الجديد، بمشاركة بعض الدول العربية وعدد كبير من منتجى ومصنعي ومصدرى التمور وممثلى سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وإنتاج التمور، مشيرًا إلى مشاركة ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية في مجال التمور بالإضافة إلى ممثلي المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وموردى خدمات مصانع التمور.

وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون عدد من المشروعات بالوادي الجديد
وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون عدد من المشروعات بالوادي الجديد
وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون عدد من المشروعات بالوادي الجديد
وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون عدد من المشروعات بالوادي الجديد
وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون عدد من المشروعات بالوادي الجديد
وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون عدد من المشروعات بالوادي الجديد
وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون عدد من المشروعات بالوادي الجديد
وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون عدد من المشروعات بالوادي الجديد
وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون عدد من المشروعات بالوادي الجديد
وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون عدد من المشروعات بالوادي الجديد

المصرى اليوم

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