مجلس الوحدة الاقتصادية ينظم ندوة حول الأمن المائي العربي الأربعاء المقبل

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ينظم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي يتخذ من القاهرة مقراً دائماً له برئاسة السفير محمدي أحمد الني، ندوة حول الأمن المائي العربي في ظل ندرة المياه «التحديات والفرص»، بعد غد الأربعاء، بمشاركة المجلس العربي للمياه وحضور عدد من السفراء العرب والأفارقة وخبراء وشخصيات عربية وأفريقية في مجال الأمن المائي.

وقال السفير محمدي أحمد الني إن الندوة تأتي إسهاما من المجلس في طرح الرؤى والأفكار بمشاركة الخبراء والمهتمين بمجال الأمن المائي في الوطن العربي وأفريقيا من أجل تحقيق الأمن المائي لضمان التنمية المستدامة للشعوب العربية في مصر والمنطقة العربية، مشيراً إلى أن مشاركة المجلس العربي للمياه برئاسة الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق في تلك الندوة الهامة، تأتي تأكيدا على مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمياه والأمن المائي من خلال مشاركه جميع الخبراء والمهتمين بهذا المجال.

وأوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الندوة تتضمن 4 محاور رئيسية منها الأمن المائي في ظل ظروف ندرة المياه والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتناقص المياه بالمنطقة العربية وفرص الاستثمار وتنمية الموارد المائية ودور التكنولوجيا والبحوث لاستدامه التنمية بالمنطقة العربية والتعاون في المياه المشتركة بالمنطقة العربية.