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استقبل الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب بالإسكندرية، أعضاء لجنة الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور حسن الببلاوي.

وضمت اللجنة كل من الدكتور عبدالتواب عبدالله والدكتور ماجد أبوالعينين والدكتورة صفاء شحاته والدكتور عادل النجدى والدكتور عبدالمنعم نافع والدكتورة صفاء محمود عبدالعزيز والدكتور حمدى حسن والدكتورة فاتن فاروق والدكتور على جوهر وحسام حمدى، في حضور الدكتور هانى هلال منسق مبادرة برنامج التعليم اليابانى، والدكتورة نيفين حمودة المشرف على مشروع المدارس اليابانية ومالك أحمد المشرف على وحدة تنفيذ المشروع والدكتور ماساكى سوزوكى النائب الاول لرئيس الجامعة اليابانية للعلاقات الدولية والاقليمية، وسامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم وعادل ريان عميد كلية ادارة الأعمال الدولية وعصام حمزة والسيد واتنابى مدير مكتب الجايكا بالجامعة.

وقال «الجوهرى»، إن لجنة الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، عقدت اجتماعها بمقر الجامعة، أعقبها قيام أعضاء اللجنة بجولة داخل الحرم الجامعى، زاروا خلالها مبنى المكتبة المركزية ومركز التميز البحثي ومبنى الأنشطة الطلابية وقاعات ومسرح الدكتور أحمد أبواسماعيل، والمدن الجامعية للطلاب.

لجنة مركزية من "الأعلى للجامعات" تزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية (صور)

لجنة مركزية من "الأعلى للجامعات" تزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية (صور)

لجنة مركزية من "الأعلى للجامعات" تزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية (صور)

لجنة مركزية من "الأعلى للجامعات" تزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية (صور)

لجنة مركزية من "الأعلى للجامعات" تزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية (صور)

لجنة مركزية من "الأعلى للجامعات" تزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية (صور)

لجنة مركزية من "الأعلى للجامعات" تزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية (صور)

لجنة مركزية من "الأعلى للجامعات" تزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية (صور)

لجنة مركزية من "الأعلى للجامعات" تزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية (صور)

لجنة مركزية من "الأعلى للجامعات" تزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية (صور)

لجنة مركزية من "الأعلى للجامعات" تزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية (صور)

لجنة مركزية من "الأعلى للجامعات" تزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية (صور)