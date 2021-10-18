ضبط عامل شرع في قتل سائق بشبين القناطر

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مزق عامل جسد سائق «توك توك»، الاثنين، إثر مشاجرة بسبب خلافات بينهما، وتم نقل المجني عليه مصابا إلى مستشفى شبين القناطر، وتم تحويله لمستشفى بنها العام لخطورة حالته، وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول «أ م ع»، 21 سنة، سائق «توك توك»، مصابا بجرح نافذ بالبطن وتم تحويله لمستشفى بنها العام، وتم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا تشاجر مع المجني عليه بسبب خلافات بينهما، وألقى القبض على المتهم ويدعى «م وج»، وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.