«حماس»: نحن على موعد قريب مع صفقة جديدة لتحرير الأسرى

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قالت حركة «حماس» إن المقاومة ستبذل كل الجهود للإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار أن تحريرهم واجب ديني ووطني وإنساني، مضيفة أن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة، ولن يهدأ لها بال حتى ينال الأسرى الحرية، وفقا لبيان نقلته وكالة «صفا».

وأضافت الحركة: نحن على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها، وشددت على أن تحرير الأسرى والعمل من أجله هو مسار استراتيجي لدى الحركة، عملت من أجله، وقد قدمت ولا تزال تقدم وتبذل في سبيل ذلك كل الوسع، ولن تتراجع.

وأكدت أن الإفراج عن جنود الاحتلال المأسورين في قطاع غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال، ولن يكون هناك أي ثمن آخر يمكن أن تقبل به المقاومة، وعلى حكومة الاحتلال أن توقف تهربها وتصارح جمهورها بأن صفقة التبادل هي الوحيدة التي يمكن أن تعيد الجنود المأسورين في غزة.

وتحل اليوم الإثنين الذكرى العاشرة لإبرام صفقة «وفاء الأحرار» بين المقاومة الفلسطينية و«إسرائيل» حيث تم الإفراج عن 1027 أسيرًا وأسيرة مقابل الجندي في سلاح المدفعية جلعاد شاليط .