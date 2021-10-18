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ينتقد شيكابالا : «قلت له لا تظهر مع عمرو أديب»

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مرتضى منصور ينتقد شيكابالا : «قلت له لا تظهر مع عمرو أديب» ينتقد شيكابالا : «قلت له لا تظهر مع عمرو أديب»

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وجه رئيس نادي السابق انتقادات قوية لقائد الفريق الأبيض محمود عبدالرازق شيكابالا، مؤكداً أنه لم يسمع كلامه وأبدى تعجبه من مواقف اللاعب الأخيرة.

وظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في جديد عبر قناته الخاصة على «يوتيوب» تحدث فيه عن الأوضاع الحالية داخل نادي الزمالك وأزمة الحرمان من القيد وغيرها من الأمور.

وحول محمود شيكابالا قال المستشار مرتضى منصور: «قلت لشيكابالا، لا تظهر مع عمرو أديب لأنه كان يسبني كل يوم، لا تظهر معه يا شيكابالا أنا من أعدتك للزمالك مرة أخرى».

وأضاف مرتضى منصور: «بعد ذلك أخذ شيكابالا اللاعبين وذهب بهم إلى ممدوح عباس، هل هذا هو شيكابالا الذي تشاجرت مع الجميع بسببه؟!، أليس هذا هو ممدوح عباس الذي خرب النادي وأضاع شيكابالا وتسبب في أزمة غرامة النادي البرتغالي؟».

ويترقب مرتضى منصور حالياً القضية المنظورة في القضاء بشأن عودته من جديد لنادي الزمالك والتي حجزت للنطق بالحكم في 24 من شهر أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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