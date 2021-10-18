أخبار عاجلة

تنظيم "سرايا قاسيون" يتبنى تفجير دمشق -
عميد معهد الاقتصاد الزراعي يكشف استعدادات وزارة الزراعة لضبط أسعار المحاصيل -
نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات -
الجونة يجدد عقد ظهير الأهلي السابق -
جواتيمالا تفرض حظرًا للتجول في مقاطعة شهدت احتجاجات -
«نحن في الحضيض» .. أول تعليق من سولشاير عقب فضيحة اليونايتد أمام ليفربول -
"بن مروي" إلى رحمة الله -
"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها -
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح -
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب بنها يتفقد المدن الجامعية وتسكين الطلاب (صور)

Print
نائب بنها يتفقد المدن الجامعية وتسكين الطلاب (صور) نائب بنها يتفقد المدن الجامعية وتسكين الطلاب (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل المدن الجامعية بطوخ، وشبرا لمتابعة أعمال تسكين الطلاب الجدد والقدامى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية والدكتور طه عاشور المشرف على المدينة الجامعية بطوخ.

وقال بيان صحفي، الإثنين، إن نائب رئيس الجامعة، اطمأن على كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب المقبولين للاقامة في المدن الجامعية وفقًا للجدول الزمنى للتسكين والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

كما شملت الجولة تفقد المطابخ، المطاعم، والغرف السكنية بالمدن ومتابعة تجهيزها بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب للعمل على توفير أوجه الراحة لهم داخل المدن الجامعية.

وقال نائب رئيس جامعة بنها، إنه تقرر قبول 974 طالب وطالبة في المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها، بالإضافة إلى قبول 176 طالب بالمبنى الفندقى ببنها بتكلفة اقتصادية، ليصبح إجمالي ما تم قبوله هذا العام نحو 1150 طالب وطالبة.

جولة نائب رئيس جامعة بنها داخل المدن الجامعية ببنها
جولة نائب رئيس جامعة بنها داخل المدن الجامعية ببنها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو

سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو

الجيزة : إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة

الجيزة : إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المدينة الجامعية

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المدينة الجامعية

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا .. تشكيل هجومي من الفريقين

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا .. تشكيل هجومي من الفريقين