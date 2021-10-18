نائب بنها يتفقد المدن الجامعية وتسكين الطلاب (صور)

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أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل المدن الجامعية بطوخ، وشبرا لمتابعة أعمال تسكين الطلاب الجدد والقدامى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية والدكتور طه عاشور المشرف على المدينة الجامعية بطوخ.

وقال بيان صحفي، الإثنين، إن نائب رئيس الجامعة، اطمأن على كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب المقبولين للاقامة في المدن الجامعية وفقًا للجدول الزمنى للتسكين والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

كما شملت الجولة تفقد المطابخ، المطاعم، والغرف السكنية بالمدن ومتابعة تجهيزها بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب للعمل على توفير أوجه الراحة لهم داخل المدن الجامعية.

وقال نائب رئيس جامعة بنها، إنه تقرر قبول 974 طالب وطالبة في المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها، بالإضافة إلى قبول 176 طالب بالمبنى الفندقى ببنها بتكلفة اقتصادية، ليصبح إجمالي ما تم قبوله هذا العام نحو 1150 طالب وطالبة.

جولة نائب رئيس جامعة بنها داخل المدن الجامعية ببنها