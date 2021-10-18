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اتحاد الرماية يشكر أشرف صبحي .. والاتحاد الدولي يشيد بمصر

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اتحاد الرماية يشكر أشرف صبحي .. والاتحاد الدولي يشيد بمصر اتحاد الرماية يشكر أشرف صبحي .. والاتحاد الدولي يشيد بمصر

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قدم اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه المتواصل للاتحاد المصري للرماية وتلبيته لكافة احتياجات اللاعبين، واصراره علي النهوض برياضة الرماية في ، وإقامة البطولة علي أكبر ميدان للرماية في العالم والمقام بمدينةمصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جهته، اشاد جون فرنسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية للأطباق المروحية FITASC، بالمجهود الكبير الذي بذلته الدولة المصرية خلالاستضافتها للبطولة والتنظيم الرائع لها، والظهور المتميز للرماه المصريين والذي يعكس الاهتمام الكبير بالرماية داخل مصر.

يذكر أن لاعبي مصر قد تفوقوا على رماة العالم فى منافسات البطولة بالحصول علي 30 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية فى بطولة العالم، و حصد 4 ميداليات فى منافسات الفرق و ٩ ميداليات في منافسات الجائزة الكبرى و٩ ميداليات في بطولة إفريقيا.

وجاءت نتائج منافسات الفردى ببطولة العالم التى اقيمت اليوم كالتالى:

فى المنافسات المفتوحة: حصلت باكستان على المركز الاول و ايطاليا على المركز الثانى والثالث مصر

فى منافسات الشباب: حصلت انجلترا على المركز الاول و حصلت ايطاليا على المركز الثانى ومصر على المركز الثالث

فى منافسات السيدات: حصلت انجلترا على المركز الاول وجاءت مصر فى المركز الثانى والثالث

وفى منافسات الناشئين:

حصلت باكستان على المركز الاول ومصر المركزين الثاني والثالث

واخيرا فى منافسات الرواد: حصلت امريكا على المركز الاول ، وجاءت مصر فى المركز الثانى والثالث

وقام بتحكيم البطولة مجموعة من الحكام الدوليين من بينهم من مصر: عمرو ابو العز، برج مشجيان، مجدي شفيق، صلاح قاسم، عاطف نعيم، ايمن عطية، طارق عثمان، ميساك ليون برئاسة احمد العمراوى

المصرى اليوم

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