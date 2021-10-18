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تحقق ٣٠ ميدالية في بطولة الرماية ووزير الرياضة يشيد بالانجاز

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مصر تحقق ٣٠ ميدالية في بطولة الرماية ووزير الرياضة يشيد بالانجاز تحقق ٣٠ ميدالية في بطولة الرماية ووزير الرياضة يشيد بالانجاز

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي اقيمت على ملاعب الرماية بمدينة الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية.

حضر حفل الختام رئيس الاتحاد الدولي جون فرنسوا واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقى للرماية، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي للرماية، ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة فى البطولة وبعض رؤساء الشركات الراعية.

قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير للاتحاد المصري للرماية واللجنة المنظمة برئاسة اللواء حازم حسني علي ظهور البطولة بهذه الصوره المتميزة، لتؤكد للعالم ما وصلت اليه مصر من مكانه رفيعة في تنظيم البطولات الدولية، الأمر الذي يعكس ثقة الاتحادات الدولية فيالبنية الإنشائية الرياضية بمصر وقدراتها التنظيمية، لتصبح مركزاً إقليميا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية، في ضوء اهتمام القيادةالسياسية بان تكون مصر قبلة لكل الرياضيين في كافة أنحاء العالم، وبفضل الدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين.

وهنأ «صبحي» اللاعبين المصريين علي الاداء المشرف في البطولة وتحقيقهم أكبر عدد من الميداليات بواقع 30 ميدالية متنوعة، حيث حصدت مصر 8 ميداليات متنوعة فى منافسات الفردى ببطولة العالم اليوم، الأمر الذي عكس تطور الرماية المصرية لتنضم لسلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصريه في كافة المحافل الدولية.

المصرى اليوم

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