أخبار عاجلة

تنظيم "سرايا قاسيون" يتبنى تفجير دمشق -
عميد معهد الاقتصاد الزراعي يكشف استعدادات وزارة الزراعة لضبط أسعار المحاصيل -
نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات -
الجونة يجدد عقد ظهير الأهلي السابق -
جواتيمالا تفرض حظرًا للتجول في مقاطعة شهدت احتجاجات -
«نحن في الحضيض» .. أول تعليق من سولشاير عقب فضيحة اليونايتد أمام ليفربول -
"بن مروي" إلى رحمة الله -
"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها -
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح -
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كلف برفع كفاءتها.. محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بكفر الجزار (صور)

Print
كلف برفع كفاءتها.. محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بكفر الجزار (صور) كلف برفع كفاءتها.. محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بكفر الجزار (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه، الإثنين، الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية بكفر الجزار بمدينة بنها، لمتابعة سير العمل للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفائتها.

وقال بيان صحفي، إن المحافظ تابع الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.

كما تفقد المحافظ المعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها، موجها برفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والاهتمام بنظافتها والتخلص من مخزون السيارات القديمة المتهالكة.

محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بكفر الجزار
محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بكفر الجزار
محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بكفر الجزار

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو

سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو

الجيزة : إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة

الجيزة : إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المدينة الجامعية

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المدينة الجامعية

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا .. تشكيل هجومي من الفريقين

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا .. تشكيل هجومي من الفريقين