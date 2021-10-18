كلف برفع كفاءتها.. محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بكفر الجزار (صور)

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تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه، الإثنين، الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية بكفر الجزار بمدينة بنها، لمتابعة سير العمل للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفائتها.

وقال بيان صحفي، إن المحافظ تابع الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.

كما تفقد المحافظ المعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها، موجها برفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والاهتمام بنظافتها والتخلص من مخزون السيارات القديمة المتهالكة.

محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بكفر الجزار

محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بكفر الجزار