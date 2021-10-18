وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا بالعاشر من رمضان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإخلاء طرف فريق تطعيم المواطنين المتحرك بلقاح كورونا والمتمركز بمحكمة العاشر من رمضان الجزئية، لعدم تواجدهم بمقر المحكمة، وتحويلهم لديوان عام مديرية الشؤون الصحية، لإعادة توزيعهم خارج الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.

جاء ذلك أثناء المرور المفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، على مراكز التطعيم بمدينة العاشر من رمضان، ومتابعة الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالإدارة الصحية بالعاشر، كما تفقد وكيل الوزارة مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بدوار العاشر من رمضان، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعات الأولي والثانية، والتأكد من حفظ الطعوم بسلسلة التبريد، وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، كما تابع خطة توزيع اللقاحات على المراكز الطبية مع مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، ونشر المناعة المجتمعية بالمحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ضد هذا الوباء، واستكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، لتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطنين.