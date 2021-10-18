أخبار عاجلة

تنظيم "سرايا قاسيون" يتبنى تفجير دمشق -
عميد معهد الاقتصاد الزراعي يكشف استعدادات وزارة الزراعة لضبط أسعار المحاصيل -
نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات -
الجونة يجدد عقد ظهير الأهلي السابق -
جواتيمالا تفرض حظرًا للتجول في مقاطعة شهدت احتجاجات -
«نحن في الحضيض» .. أول تعليق من سولشاير عقب فضيحة اليونايتد أمام ليفربول -
"بن مروي" إلى رحمة الله -
"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها -
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح -
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ ينبع يؤكد أهمية مراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها

Print
خلال لقاء مع رؤساء عدد من المراكز لمناقشة العديد من الموضوعات

محافظ ينبع يؤكد أهمية مراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها

شدد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، على أهمية تطوير العمل والأداء للمراكز ومراقبة الأراضي الحكومية، ومنع التعدي عليها، علاوة على متابعة احتياجات المواطنين وتذليل العقبات كافة، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

جاء ذلك بعد أن ترأس محافظ ينبع اجتماعاً لرؤساء مراكز ينبع النخل والجابرية ورخو وتلعه نزا والفقعلي والهيم والشرجة، بحضور وكيل محافظة ينبع فيصل بن حمد المطيري ورئيس بلدية ينبع النخل المهندس مساعد بن أحمد الحربي، وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والتنظيمية ووضع الخطط للحالات المطرية في صيانة الطرق في حال هطول الأمطار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بن مروي" إلى رحمة الله

"بن مروي" إلى رحمة الله

"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها

"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها

في أول حديث له منذ الاستقالة.. "زلماي" يكشف أسباب فوضى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

في أول حديث له منذ الاستقالة.. "زلماي" يكشف أسباب فوضى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد

"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد