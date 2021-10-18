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«فيفا» يدعو لاجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنىة لمناقشة مقترح إقامة المونديال كل عامين

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«فيفا» يدعو لاجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنىة لمناقشة مقترح إقامة المونديال كل عامين «فيفا» يدعو لاجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنىة لمناقشة مقترح إقامة المونديال كل عامين

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاثنين إنه وجه الدعوة إلى جميع مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، للاجتماع من أجل بحث مقترح إقامة كل عامين.

وسيتم عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو يومي الثلاثاء والخميس وسيقود المناقشات أرسين فينجر، المسؤول عن التطوير في الفيفا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي «يويفا» بمعارضة هذا المقترح، وقالت مصادر لوكالة رويترز الجمعة إن الاتحادات الوطنية الأوروبية سترفض المشاركة في أي بطولة جديدة، أو تنفيذ أي جدول جديد للمباريات الدولية إذا تم التصديق على المقترح خلال جلسة تصويت المزمعة في ديسمبر.

وقال فينجر في بيان: «ستلعب مشاركة مدربي المنتخبات الوطنية دورا بارزا في هذا النقاش»، وتابع: «فرص اللقاء بيننا قليلة ومتباعدة، لكن يجب أن نستغل هذه المناسبة، لأن مثل هذا الحوار يساعدنا جميعا على الحفاظ على المكانة الفريدة لكرة القدم عالميا».

وكان فينجر قال إن الفيفا يفكر في إقامة كأس العالم وبطولة أوروبا كل عامين، مع مراجعة جدول المسابقات على أن يعتمد على جدول مضغوط لمباريات التصفيات وضرورة وجود فترات راحة من أجل اللاعبين.

ويعد فينجر مستشارا مقربا من جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، وقال إن الوضع الحالي بإقامة كأس العالم كل أربع سنوات غير عادل بالنسبة للاعبين، ويجب أن يكون التركيز على اللعب في بطولات ذات قيمة.

المصرى اليوم

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