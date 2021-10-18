جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني والفِرق فى نهاية الجولة 8

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تقدم المصري اليوم جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني 2022 فى ختام مباريات الجولة 8 من الدوري الألماني، وأيضًا جدول ترتيب فرق الدوري الألماني الممتاز.

تصدر روبرت ليفاندوفسكي المركز الأول فى ترتيب هدافي الدوري الألماني الأخيرة بالتساوي مع إرلينج براوت هولاند برصيد 9 أهداف لكل منهما، وذلك بعد مباراة البايرن ميونخ فى ختام الجولة 8 من الدوري.

إرلينج براوت هولاند – دورتموند – 9 أهداف. روبرت ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ – 9 أهداف. باتريك شيك – ليفركوزن- 7 أهداف. تايوو أونيي – يونيون برلين - 6 أهداف. سيرج غنابري – البايرن- 5 أهداف أنطوني موديست – كولن – 4 أهداف. فلوريان فيرتز – ليفركوزن- 4 أهداف. كريستوفر نكونكو – ار بي ليبزج – 4 أهداف. موسي ديابي – ليفركوزن- 4 أهداف.

تصدر فريق بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 19 نقطة متقدمًا على فريق دورتموند الذي كان يحتل المركز الأول قبل مباراة البايرن الأخيرة برصيد 18 نقطة، وكان ترتيب الدوري الألماني كما يلي:

بايرن ميونخ – 19 نقطة.

دورتموند- 18 نقطة.

ليفركوزن – 16 نقطة.

فرايبورج – 16 نقطة.

يونيون برلين – 15 نقطة.

فولفسبورج – 13 نقطة.

كولن – 12 نقطة.

ار بي ليبزيج – 11 نقطة.

هوفنهايم – 11 نقطة.

بوروسيا مونشنجلادباخ – 11 نقطة.

ماينتش – 10 نقاط.

شوتوتجارت – 9 نقاط.

هيرتا برلين – 9 نقاط.

آينتراخت – 8 نقاط.

بوخوم – 7 نقاط.

أوجسبورج – 6 نقاط.

بيليفيلد - 5 نقاط.

جرويتر فورت – نقطة واحدة.

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