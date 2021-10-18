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قضت محكمة جنايات المنصورة، في محافظة الدقهلية، الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات على مسن متهم بإستدراج عدد من الأطفال في سن تتراوح ما بين 4 و7 سنوات لمنزله أثناء توجههم لدرس القرآن والتحرش بهم وهتك عرضهم بقرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالحميد السعدنى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبدالعزيز الزناتى وشعبان ابراهيم غالب وأمانة سر سامح الموافى وتامر عبدالمعبود متولى وأحمد عاشور.

ترجع الواقعة لتاريخ 7 أغسطس الماضى عندما تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز المنصورة من 4 أسر بقرية جديدة الهالة بقيام سائق مسن باستدراج أبنائهم «بنات وبنين»، إلى منزله والتحرش بهم وبأصدقائهم.

انتقل المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، وألقى القبض على المتهم ويدعى إبراهيم أبوالمجد، الشهير بعادل أبوالمجد، 58 سنة، سائق، واستمع لأقوال الأطفال الذين أكدوا الواقعة.

كما استمع لأقوال المتهم والذى اعترف بارتكاب الواقعة مؤكدا أنه نادم على فعلته لكنه تراجع عن اعترافه أمام النيابة العامة قائلا: «الأطفال دول زى أولادى إزاى هاعمل فيهم كده» .

وقال والد إحدى الضحايا أمام النيابة العامة: «إن المُسن استدرج ابنته وأصدقاءها ونحو 13 طفلا وطفلة آخرين إلى منزله بقرية جديدة الهالة بحجة شراء حلويات ثم طلب منهم الدخول لمنزله وجعلهم يشاهدون معه أفلاما إباحية ثم طلب منهم خلع ملابسهم السفلية وخلع ملابسه أيضا ثم بدأ في ملامستهم وهددهم بالحرق والقتل لو أخبروا أحدا، لكن أحد الأطفال أخبر والدته بالواقعة.. وبسؤال باقى الأطفال أكدوا ما حدث وأكدوا خوفهم منه».

وأشار الأب إلى أنهم وثلاثة أسر فقط تقدموا ببلاغات ضد المتهم بمركز شرطة المنصورة لكن أهالى باقى الضحايا خافوا من الفضائح ومن نفوذ أسرة المتهم الذين يقطنون جميعا في مربع سكنى واحد بالقرية.

وقامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال الأطفال المجنى عليهم على سبيل الاستدلال، وأكد جميع الأطفال الواقعة، وأن المتهم يسكن في منزل على ناصية الشارع الذي يسكنون فيه وأنهم يتوجهون لدرس القرآن بجوار منزله وأنه قام بالمناداة عليهم وأعطاهم أموالا لشراء حلويات ثم أدخلهم إحدى الحجرات بالدور الأرضى ثم شغل لهم فيلم «عيب» وبعدها طلب منهم كلهم أن يخلعوا ملابسهم السفلية علشان يلعبوا لعبة، وخلع هو أيضا وطلب منهم أن يلمسوا جسده وهو يلامس أجسادهم، ومن رفض منهم هدده بالحرق والقتل ثم هددهم بالقتل لو أخبر أحد منهم أي شخص بالواقعة .

وقررت النيابة العامة احالة المتهم لمحكمة الجنايات ووجهت له 4 تهم خطف الأطفال وهتك عرضهم وتعرض حياتهم للخطر وعرض على الأطفال أفلام اباحية وتلميحات جنسية .

ونظرت المحكمة القضية في غرفة المداولة واستبعدت تهمة الخطف ووجهت للمتهم باقى الإتهامات وحاول محامية انكار التهم مشيرا إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم واسر الضخايا ولكنه لم يتمكن من اثبات ذلك مما دفع المحكمة لاستبعاد ذلك

وقال محمد خالد محامى المجنى عليهم ان المتهم ارتكب هذا الفعل المشين أكثر من مرة وأن عدد الضحايا يتعدى 14 طفلا ولكن بسبب الطبيعة الريفية والخجل منع باقى أسر الضخايا من الإبلاغ

وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وانتهت المحكمة إلى الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .