مصرع فلاح انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف

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أمر المستشارمصطفى المتناوى المحامى العام لنيابات بنى سويف بالتحفظ على منزل بقرية سدمنت الجبل بمركز اهناسيا بسبب التنقيب عن الاثار وسقوط فلاح في حفرة عمقها 10 امتار انهارت عليه اعمال الحفر مما ادى إلى وفاته داخلها كما امر بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد لقي فلاح مصرعه انهالت عليه حفرة عمقها 10 أمتار، أثناء التنقيب عن الآثار داخل حظيرة مواشي بمنزل بقرية سدمنت الجبل التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وجارٍ إستخراج جثته من الحفرة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من «مهران ع.م.م» مقيم كفر بني على مركز سمسطا، بوفاة شقيقه «شريف» 52 سنة، نتيجة إنهيار حفرة عميقه عليه اثناء محاولته مع آخرين التنقيب عن الآثار.

وأنتقلت قوة من مركز شرطة إهناسيا لموقع البلاغ بقرية سدمنت الجبل، وتبين أن الحفرة بحظيرة مواشي ملك «عوض ع.و» وبعمق 10 أمتار انهارت على المتوفي، قبل ساعات من ورود البلاغ، وتم إخطار الأجهزة المعنية لإستخراج جثة المتوفي من باطن الحفرة.

وتبين من أقوال شقيق المتوفي، أن شقيقه أنهالت عليه الحفرة قبل ساعات من إبلاغ مركز شرطة إهناسيا، حيث فشلت محاولاتهم إستخراجه من باطن الحفرة التي تشكل خطورة عليهم نظرًا لكونها بمنطقة رملية وتنهار اثناء محاولة إستخراج الجثة، فأضطر لإبلاغ الشرطة لإستخراج جثة شقيقه.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفي يقوم بأعمال يدعي قدرته على استخراج الآثار، وأن أعمال الحفر تمت بهدف البحث والتنقيب عن الآثار وأثناء نزوله إلى قاع الحفرة لمتابعة أعمال الحفر والبحث عن باب المقبرة انهالت عليه الحفرة ما أدى لوفاته، ولم تنجح محاولات إستخراج الجثة حتى الآن لتعذر البحث وخشية حدوث أضرار للمنازل المجاورة.

وقامت الأجهزة الأمنية بإستدعاء القوات المختصة لإستخراج جثة المتوفي من باطن الحفرة، ولكن تبين إستحالة إستخراجها بمعرفة القوات، نظرًا لخطورة الحفرة على المنازل المجاورة، وتم إخطار محافظة بني سويف لتشكيل لجنة من الوحدة المحلية والإدارة الهندسية لتحديد إمكانية الحفر بالمنطقة لإستخراج جثة المتوفي.

وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللأزم وأخطرت النيابة العامة، التي فتحت تحقيقًا موسعًا، وطلبت إستكمال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة المحاسب نشأت معبد، بمعدات وحفارات الوحدة المحلية ومديية الري والفنيين المختصين، لموقع البلاغ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للحفر وإستخراج جثة المتوفي إلا أنه لم تنجح محاولاتهم التي أستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم إيقاف الأعمال لتستكمل في اليوم التالي، أملًا في إستخراج الجثة دون حدوث أضرار للمنازل المجاورة.